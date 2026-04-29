Tre giorni di Mercatale sotto i portici di via Roma
Da venerdì 1° maggio e per tutto il fine settimana, si svolge ad Arezzo il Mercatale sotto i Portici di via Roma. L'evento, che si tiene ogni mese, coinvolge i produttori agroalimentari locali e si svolge in concomitanza con la Fiera Antiquaria, portando ad un aumento della presenza di bancarelle e di espositori rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si estende su tre giorni, offrendo una vasta gamma di prodotti del territorio.
A partire da venerdì 1° maggio e per tutto il week end, torna ad Arezzo, sotto i Portici di Via Roma, l'appuntamento mensile con il Mercatale, la rete dei produttori agroalimentari locali, che per l'occasione seguendo la programmazione della Fiera Antiquaria, non solo raddoppia ma triplica i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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