Tre giorni di Mercatale sotto i portici di via Roma

Da venerdì 1° maggio e per tutto il fine settimana, si svolge ad Arezzo il Mercatale sotto i Portici di via Roma. L'evento, che si tiene ogni mese, coinvolge i produttori agroalimentari locali e si svolge in concomitanza con la Fiera Antiquaria, portando ad un aumento della presenza di bancarelle e di espositori rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si estende su tre giorni, offrendo una vasta gamma di prodotti del territorio.