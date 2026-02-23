Mercatale di Vernio bambina di 3 anni muore investita sotto casa | il corpo sbalzato per metri

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale di Vernio. La causa del tragico incidente sembra essere una manovra improvvisa del veicolo, che ha sbalzato il corpo della piccola per diversi metri. La famiglia si trovava vicino alla casa quando si è verificato il dramma. I soccorritori non sono riusciti a salvarla, lasciando tutti sotto shock.

Il dramma vicino l'abitazione della piccola. Una tragedia improvvisa, consumata in pochi secondi. Una bambina di circa tre anni ha perso la vita nella serata di oggi dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. L' incidente è avvenuto poco dopo le 19, sotto l'abitazione della piccola. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava insieme alla madre quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe sfuggita al suo controllo e avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'auto diretta verso Vernio.

Bambina di tre anni muore investita: è sfuggita al controllo della madre andando in stradaUna bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

