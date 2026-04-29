Tre chilometri alla fine del mondo | il poster italiano in esclusiva

In Italia arriva in esclusiva il poster del film Tre chilometri alla fine del mondo, diretto dal rumeno Emanuel Parvu. La pellicola sarà nelle sale italiane a partire dal 14 maggio, distribuita da Academy Two. La campagna promozionale include il poster ufficiale, che sarà visibile nelle principali location pubblicitarie e online. Il film rappresenta una delle uscite cinematografiche più attese del prossimo mese.

In esclusiva, il poster italiano di Tre chilometri alla fine del mondo, pellicola del rumeno Emanuel Parvu, nei cinema italiani dal 14 maggio con Academy Two. Quando chi subisce violenza diventa più colpevole dell'aggressore per via dei pregiudizi. Un doloroso dramma proveniente dalla Romania denuncia persecuzioni e discriminazioni con toni drammatici, ma al tempo poetici. Questo è Tre chilometri alla fine del mondo, pellicola diretta da Emanuel Parvu che rivela le conseguenze inaspettate di una brutale aggressione. La pellicola, girata con eleganza in una regione affascinante, ma al tempo stesso "soffocante" come il delta del Danubio, si rivela un vibrante dramma familiare con conseguenze inaspettate.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tre chilometri alla fine del mondo: il poster italiano in esclusiva Notizie correlate Esclusiva: Vita mia, ecco il poster e il trailer del nuovo film di Edoardo WinspeareUn'amicizia femminile molto speciale tra Dominique Sanda e Celeste Casciaro al centro del film, ambientato nel cuore della Puglia, che sarà in sala... ESCLUSIVA Evacuo: “Italiano al Milan? E’ pronto, ma Allegri non è fesso. Farà la fine di De Zerbi”Vincenzo Italiano al Milan al posto di Massimiliano Allegri per la stagione 2026-27 ? Le voci di mercato continuano a battere su questo tasto,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tre chilometri alla fine del mondo: il poster italiano in esclusiva; World Cup a Ibiza. Paltrinieri d'argento nella 3 km knockout; Chernobyl: la fine dell’innocenza; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato. Tre chilometri alla fine del mondo: il poster italiano in esclusivaIn esclusiva, il poster italiano di Tre chilometri alla fine del mondo, pellicola del rumeno Emanuel Parvu, nei cinema italiani dal 14 maggio con Academy Two. movieplayer.it BUONGIORNO RAVENNA! Martedì 28 aprile 2026 Instagram pic @monkalex_dm La Torraccia. Immersa nella campagna di Classe spicca la Torraccia: un’antica torre di avvistamento. L’edificio sorge a circa tre chilometri dal mare e a uno e mezzo dall’argine - facebook.com facebook Quartu, scoperti e sequestrati oltre tre chilometri di reti da pesca illegali x.com