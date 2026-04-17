ESCLUSIVA Evacuo | Italiano al Milan? E’ pronto ma Allegri non è fesso Farà la fine di De Zerbi

Recenti voci di mercato suggeriscono un possibile trasferimento dell’allenatore attuale del Milan, ma non ci sono conferme ufficiali. Le candidature per la panchina sono state oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, mentre il tecnico in carica sembra disposto a rimanere al suo posto. Felice Evacuo, invece, ha commentato pubblicamente questa situazione senza fornire dettagli specifici sui possibili sviluppi futuri.

Vincenzo Italiano al Milan al posto di Massimiliano Allegri per la stagione 2026-27? Le voci di mercato continuano a battere su questo tasto, inserendo la candidatura dell'attuale allenatore del Bologna tra i più papabili. Un nome caldeggiato anche da Giorgio Furlani. Dei nostri dubbi su Italiano e su certe dinamiche o scelte societarie ne abbiamo già ampiamente parlato. Ma non volendo fermarci in superficie, abbiamo chiesto a Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani (stagione 2018-19) di parlarcene meglio. Ecco la nostra intervista su Vincenzo Italiano e molto altro. Sei stato un ex giocatore di Italiano al Trapani, come lo vedresti al Milan? “Lo vedo bene dappertutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ESCLUSIVA Evacuo: “Italiano al Milan? E’ pronto, ma Allegri non è fesso. Farà la fine di De Zerbi” Notizie correlate Tortora: «Se andasse via Conte De Laurentiis vorrebbe Allegri ma rimarrà al Milan. C’è un solo favorito per il Napoli e vi svelo chi è» – ESCLUSIVALocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Leggi anche: Bucchioni: “Se Allegri va al Real Madrid? Al Milan vedrei De Zerbi” Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: ESCLUSIVA TB – Evacuo: Bentornato Benevento. Avellino, il gol di Iannarilli è un presagio. Spezia, segnali poco incoraggianti. Il record di gol in C? Prima o poi qualcuno mi batterà....; NOTIZIA TB - Lega A, il presidente Simonelli bacchetta Gravina e Gattuso: Italia fuori dal Mondiale danno enorme.