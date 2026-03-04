È stato diffuso un poster e un trailer del nuovo film di Edoardo Winspeare, intitolato

Un'amicizia femminile molto speciale tra Dominique Sanda e Celeste Casciaro al centro del film, ambientato nel cuore della Puglia, che sarà in sala dal 9 aprile con Draka Film. Una storia di amicizia femminile si intreccia al trauma del ricordo del passato e al senso di appartenenza alla propria patria nella nuova opera di Edoardo Winspeare, Vita mia, in sala dal 9 aprile con Draka Film. Il trailer e il poster lanciati in esclusiva quest'oggi anticipano il mood della pellicola, che racconta l'incontro magico tra un'anziana nobildonna decaduta interpretata da Dominique Sanda e una popolana in cerca di lavoro (l'ottima Celeste Casciaro). La storia è immersa nel sole della Puglia, regione natale di Winspeare, ma il film si rivela anche un road movie visto che una parte importante è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Esclusiva: Vita mia, ecco il poster e il trailer del nuovo film di Edoardo Winspeare

The Drama: ecco il poster del nuovo film con Zendaya e PattinsonArriverà nel mese di aprile la nuova commedia romantica The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: ecco il nuovo trailer e il posterStar Wars: The Mandalorian and Grogu, ecco il nuovo trailer e il poster: il film targato Lucasfilm arriverà nelle sale cinematografiche italiane il...

Tutto quello che riguarda Edoardo Winspeare.

LA TRAMA DI VITA MIAVita Mia, il film diretto da Edoardo Winspeare, racconta la vita di Didi (Dominique Sanda), una donna cresciuta nella più nobile aristocrazia ungherese. Da bambina assiste prima all’occupazione ... comingsoon.it

Vita Mia, del salentino Edoardo Winspeare, al Torino Film FestivalLa Puglia partecipa alla 43/ma edizione del Torino Film Festival, in programma fino al 29 novembre, con Vita mia di Edoardo Winspeare. Il nuovo film del regista salentino, girato in provincia di ... rainews.it