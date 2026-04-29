L'edizione 2026 della ‘Traversata della Città’, organizzata dalla Uisp, si è svolta nel centro storico di Siena con circa cento partecipanti e un pubblico numeroso. La manifestazione podistica, che combina sport e memoria, ha attirato tanti appassionati che hanno percorso le strade della città antica. L’evento si è concluso con successo, coinvolgendo cittadini e visitatori presenti nella zona.

È stata un successo di partecipanti e pubblico l’edizione 2026 della ‘Traversata della Città’, la manifestazione podistica che unisce sport, memoria e suggestione nel cuore del centro storico di Siena. In occasione della Festa della Liberazione, la sera del 24 aprile scorso, le strade principali del centro storico cittadino si sono trasformate in un palcoscenico unico per accogliere la gara podistica organizzata dall’Uisp ‘Sport per Tutti’. Un evento che, come detto, unisce sport e memoria, celebrando i valori della libertà e della partecipazione attraverso il movimento e la condivisione. La corsa ha visto la partecipazione di quasi cento...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Traversata della Città’, grande successo a Siena. Un centinaio di partecipanti all’evento della Uisp

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