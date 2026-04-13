Parte alla grande la stagione del Cvsp | un centinaio di partecipanti al Raduno di Primavera

La stagione del CVSP è iniziata con circa cento partecipanti al Raduno di Primavera, segnando un avvio numeroso e vivace per l'Asd Veicoli Storici Piacenza. L’evento ha visto coinvolte diverse auto d’epoca e appassionati provenienti da varie zone, che si sono riuniti per la prima uscita ufficiale del calendario 2026. La giornata ha confermato l’interesse crescente verso le iniziative del club e la passione per i veicoli storici.

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione dell’Asd CVSP (Club Veicoli Storici Piacenza), che inaugura il calendario 2026 con il Raduno di Primavera. L’evento ha richiamato circa un centinaio di partecipanti, confermando il crescente interesse attorno al sodalizio piacentino e alla passione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Aspettando la primavera: un centinaio di artisti propongono la loro interpretazione della stagioneSabato 14 febbraio, alle ore 18, apre i battenti, alla galleria Rettori Tribbio di Trieste (Piazza Vecchia 6), la mostra collettiva di pittura,... Primavera alle porte, Rimini prepara la stagione: via la duna in spiaggia e parte la cura del verdeIl 23 marzo prenderanno il via i lavori di prelievo dalla duna nella parte sud di Rimini, per il ripascimento nelle zone del litorale provinciale...