Grande successo per l’evento Città Creativa UNESCO per il Design

La Spezia ha riscosso grande successo durante il primo evento di Città Creativa UNESCO per il Design, dopo che il titolo è stato assegnato alla città nel 2025. La manifestazione ha attirato numerosi designer e appassionati da tutta Italia, portando in città esposizioni e workshop che hanno coinvolto diversi quartieri. La presenza di ospiti internazionali ha contribuito a rendere l’evento un momento di confronto e crescita per il settore creativo locale.

Grande successo per il primo evento inaugurale di Città Creativa UNESCO per il Design, un titolo che dal 2025 inserisce La Spezia nella rete internazionale delle città che fanno della creatività un motore di sviluppo culturale e innovazione: il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la città verso un percorso di approfondimento, partecipazione e valorizzazione del proprio ruolo nel panorama del design internazionale. Il primo a prendere la parola è stato il Sindaco Pierluigi Peracchini, che ha dichiarato quanto segue: "Design è una parola anglosassone con un'origine latina chiara: de-signare, lasciare un segno. Giornata storica per la città! È stato presentato il logo e il dossier con cui La Spezia si è aggiudicata il prestigioso titolo di Città Creativa UNESCO per il Design. In Sala Dante abbiamo organizzato un evento che ha visto la presenza del Ministro della Cultura