Trasporto aereo Condor compie 70 anni e in Italia inaugura una nuova rotta su Venezia

Condor festeggia i 70 anni di attività e ha annunciato l'apertura di una nuova rotta internazionale che collega direttamente una città italiana con Venezia. Ogni anno, più di 8 milioni di passeggeri scelgono questa compagnia aerea per raggiungere circa 70 destinazioni in tutto il mondo, segnando un ruolo importante nel settore del trasporto aereo. La compagnia continua a espandersi, puntando anche sulla crescita nel mercato italiano.

(Adnkronos) – Ogni anno, oltre 8 milioni di passeggeri volano con Condor verso circa 70 destinazioni in tutto il mondo. Tra le principali compagnie aeree charter, basata in Germania, con i suoi oltre 5.000 dipendenti, gestisce una flotta di circa 60 aeromobili presso le sue basi di Francoforte e Düsseldorf. E proprio quest'anno compie 70 anni di storia, iniziata nel lontano 1956. Oggi Condor ha un forte focus sul lungo raggio, le rotte atlantiche e le destinazioni leisure; sull'Italia offre tutto l’anno connessioni da Milano Malpensa a Francoforte che permettono ai viaggiatori di accedere al suo ampio network dal Nord America al Sud Africa, dall'Oriente al Messico, e che vengono ulteriormente potenziati nella stagione estiva, con l’introduzione di voli in partenza da Roma e, da maggio 2026, anche da Venezia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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