C’è una nuova rotta migratoria Bangladesh-Libia che arriva in Italia

Una nuova rotta migratoria si sta affermando tra Bangladesh, Libia e Italia, attirando l’attenzione delle autorità e delle organizzazioni di settore. Migranti provenienti dal Bangladesh attraversano il Mediterraneo con destinazione finale l’Italia, seguendo questa via che si sta consolidando come alternativa alle rotte tradizionali. La presenza di questa rotta modifica gli equilibri delle migrazioni nel Mediterraneo e coinvolge diverse realtà coinvolte nel monitoraggio e nella gestione dei flussi.

Il corridoio migratorio Bangladesh-Libia-Italia rappresenta uno degli sviluppi più significativi e meno compresi delle dinamiche migratorie contemporanee nel Mediterraneo. Negli ultimi anni questo percorso ha trasformato la natura stessa della rotta del Mediterraneo centrale, collegando in modo diretto l'Asia meridionale al Nord Africa e quindi all'Europa. Il recente report del Mixed Migration Centre mostra chiaramente che non si tratta più di un fenomeno marginale ma di una vera infrastruttura migratoria transcontinentale, sostenuta da reti di intermediazione, traffico e diaspora che operano su più livelli. I numeri spiegano chiaramente la portata del fenomeno.