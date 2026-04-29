Trasporti Errico FI | Dalla dismissione della linea storica Napoli–Bari un’opportunità per una metropolitana regionale leggera

Un rappresentante politico ha commentato la dismissione della linea storica Napoli–Bari, affermando che questa potrebbe rappresentare un’opportunità per sviluppare una metropolitana regionale leggera. La proposta mira a trasformare una criticità in una risorsa per le aree interne della Campania, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e favorire la mobilità locale. La discussione si concentra sulle possibili alternative di trasporto e sui benefici per le zone meno servite.

Tempo di lettura: 2 minuti Trasformare una criticità in una leva di sviluppo per le aree interne della Campania. È questa la linea tracciata dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha indirizzato una nota all’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, in merito alle prospettive future legate all’attivazione della linea ad alta velocità Napoli – Bari. “ L’entrata in esercizio dell’Alta velocità Napoli – Bari rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio del Mezzogiorno – sottolinea il consigliere – ma allo stesso tempo la dismissione della vecchia linea ferroviaria può diventare occasione per una pianificazione lungimirante”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti, Errico (FI): “Dalla dismissione della linea storica Napoli–Bari un’opportunità per una metropolitana regionale leggera” Notizie correlate Alta Velocità Napoli–Bari, Errico (FI): “Il raddoppio Cancello–Frasso Telesino svolta per il Sannio”“L’attivazione del secondo binario sulla tratta Cancello–Frasso Telesino rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’Alta Velocità... Dalla metropolitana al rottame: Napoli mette all’asta i vecchi treni della Linea 1 dopo milioni di chilometriIl Comune di Napoli vende all’asta nove vecchi treni della Linea 1: dopo oltre un milione di km ciascuno, i convogli finiscono sul mercato al prezzo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Terra dei fuochi, Acerra aspetta il Papa: Incontrerà le famiglie delle vittime; Il Papa il 23 maggio ad Acerra, accolto da Fico e dal vescovo Di Donna. Trasporti, Errico (FI): Dalla dismissione della linea storica Napoli–Bari un’opportunità per una metropolitana regionale leggera PoliticaTrasformare una criticità in una leva di sviluppo per le aree interne della Campania. È questa la linea tracciata dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha indirizzato una ... realtasannita.it Trasporti, da marzo più treni dalla Puglia a Roma e tra Bari e NapoliDal prossimo marzo tornano a circolare due Frecce che correranno sui binari che dalla Puglia portano a Roma e due Intercity che collegheranno Bari e Napoli. Lo rende noto Trenitalia. In particolare, ... quotidianodipuglia.it Telesveva. . BARI | Accertamenti sui due cuori del piccolo Domenico morto a Napoli dopo un trapianto. Il 10 giugno ulteriori esami #bari #cronaca - facebook.com facebook