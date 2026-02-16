Alta Velocità Napoli–Bari Errico FI | Il raddoppio Cancello–Frasso Telesino svolta per il Sannio

Errico di Forza Italia ha annunciato che l’attivazione del secondo binario tra Cancello e Frasso Telesino apre nuove possibilità per il Sannio. La scelta di questo intervento accelera i lavori e avvicina il completamento della linea ad alta velocità Napoli-Bari. La tratta, che collega le due città, sta diventando più efficiente grazie a questo passo avanti concreto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’attivazione del secondo binario sulla tratta Cancello–Frasso Telesino rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli–Bari e conferma la centralità strategica di quest’opera per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia Fernando Errico, commentando la messa in esercizio del raddoppio ferroviario. “Dopo l’attivazione del primo binario lo scorso settembre – prosegue Errico – questo ulteriore step consente non solo di accelerare il cronoprogramma dell’Alta Velocità, ma anche di riattivare la linea storica, garantendo la ripresa dei collegamenti tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La ferrovia Alta Velocità Bari-Napoli ha aperto una nuova tratta tra Cancello e Dugenta, portando più treni veloci sulla linea.

