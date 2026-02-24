Dalla metropolitana al rottame | Napoli mette all'asta i vecchi treni della Linea 1 dopo milioni di chilometri

Napoli mette all’asta nove treni della Linea 1, dopo averli usati per oltre un milione di chilometri ciascuno. La decisione deriva dall’esigenza di liberare spazio e recuperare fondi dalla vendita dei veicoli ormai consumati. I convogli, ormai considerati rottami, vengono offerti al mercato come materiali di recupero. La vendita si rivolge a chi può riutilizzare o riciclare i componenti metallici dei vecchi treni.

Sciopero Cgil, chiusa la linea 1 della metropolitana a NapoliA Napoli, la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina sono state sospese a causa di uno sciopero indetto dalla Cgil.

Sciopero, corteo in centro a Napoli: ferma la linea 1 della metropolitanaA Napoli, uno sciopero indetto dalla CGIL ha causato la sospensione della linea 1 della metropolitana e delle funicolari di Montesanto e Mergellina.

