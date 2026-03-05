Ieri in Campania | L’ultimo saluto al piccolo Domenico Autista Air Campania aggredita durante il servizio

Ieri in Campania si sono verificati diversi eventi: a Avellino si è tenuto il commiato per il piccolo Domenico, mentre un’autista di Air Campania è stata aggredita durante un turno di lavoro. Nelle stesse ore, si è annunciato l’arrivo di una nuova fase per l’attivazione del Centro Autismo di Valle. Questi sono i principali fatti della giornata nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 4 marzo. Avellino – Il mosaico che porterà all’attivazione del Centro Autismo di Valle ad Avellino si arricchisce di una nuova e fondamentale tessera. L’Asl ha, infatti, completato tutte le procedure amministrative per l’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e dotazioni tecnologiche e multimediali necessarie all’avvio delle prestazioni in regime semi residenziale dedicate al trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adolescenti e giovani adulti e nei contesti di vita fino a 18 anni. ( LEGGI QUI ) Benevento – Alla fine quello che si temeva è successo con il Casms che ha recepito i timori dell’Osservatorio vietando la trasferta di domani sera ai residenti in Sicilia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Capua, autista Air Campania aggredita durante il servizioTempo di lettura: 2 minuti Ancora violenza ai danni del personale di Air Campania.

Ieri in Campania: la morte del piccolo Domenico, una tragedia che ha commosso l’ItaliaTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di sabato 21 febbraio 2026.

