Avellino autista dell' AIR aggredito presso l' autostazione Acconcia | Episodio gravissimo Ora basta

Un autista di Air Campania è stato aggredito questa mattina presso l’autostazione di Avellino mentre stava effettuando le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino–Napoli. L’episodio ha coinvolto direttamente il conducente e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza del personale di servizio. Acconcia, rappresentante dell’azienda, ha commentato l’accaduto definendolo gravissimo e ha chiesto un intervento immediato.

Ancora un’aggressione ai danni di un autista di Air Campania. L’episodio si è verificato questa mattina presso l’autostazione di Avellino, durante le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino–Napoli.Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha iniziato a spingere l’autista che lo precedeva nella fase di accesso al mezzo. Alla richiesta dell’operatore di mantenere comportamenti civili, l’aggressore lo ha afferrato per la giacca, strattonandolo. Mentre l’autista cadeva, l’uomo lo ha colpito con un pugno alla nuca per poi darsi alla fuga. «Si tratta di un episodio gravissimo. Ora basta!». Così l’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia che aggiunge: «Ancora una volta un nostro lavoratore viene aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Autostazione di Avellino, vertice in Prefettura sulla sicurezza: fronte comune tra l'AIR Campania e le Forze dell'OrdineL'autostazione di via Fariello è stata interessata da ripetuti atti vandalici e danneggiamenti, con situazioni di pericolo per utenti e lavoratori... Autista aggredito mentre lavora: pugno e fuga all’autostazioneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un’aggressione ai danni di un autista di Air Campania. Altri aggiornamenti su Avellino autista dell'AIR aggredito.... Temi più discussi: Chiede il biglietto, autista bus aggredito da branco di giovanissimi; Capua, autista dell’ Air Campania aggredita in servizio. Terzo caso in un mese; Domani sciopero di 4 ore sui bus regionali; In Campania oggi sciopero e stop di quattro ore agli autobus. da Anm a Air: Troppe aggressioni sui mezzi. Capua, autista dell’ Air Campania aggredita in servizio. Terzo caso in un meseAncora violenza ai danni del personale di AIR Campania. Un’autista è stata aggredita mentre era in servizio su un autobus della linea Caserta-Castel Volturno. Secondo quanto ricostruito, a una fermata ... irpiniaoggi.it Capua, autista dell'Air Campania aggredita in servizio. Acconcia: «Terzo caso in un mese»Ancora aggressioni ai danni dei conducenti degli autobus del servizio di trasporto pubblico dell'Air Campania. Tre episodi, in poche settimane l'uno dall'altro, nel territorio ... ilmattino.it #Avellino- la Guardia di Finanza ha tratto in arresto un soggetto di detenzione sostanze stupefacenti e sequestro di mezzo chilo di hashish #Cronaca #Soggetto #Detenzione #Hashish #Arresto #GuardiadiFinanza #NanoTV - facebook.com facebook Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com