Musa-Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard Visitabile gratuitamente con il pass Regione Campania-Scabec

La Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard. Da oggi, chi possiede il pass Regione Campania-Scabec può visitarla gratuitamente. Costruita nel 1738, questa residenza si trova tra il Vesuvio e il mare, in uno dei luoghi più suggestivi della costa campana.

Costruita nel 1738, la Reggia di Portici sorge tra il Vesuvio e il mare, in uno dei paesaggi più rappresentativi della costa campana. Voluta da Carlo di Borbone e dalla sua consorte Maria Amalia di Sassonia, la Reggia fu molto più di una residenza reale: qui nacque uno dei primi musei archeologici d'Europa, l'Herculanense Museum (1758), celebrato da Goethe come "l'alfa e l'omega di ogni collezione di arte antica". Divenuta dal 1872 sede della Reale Scuola Superiore di Agricoltura, la Reggia custodisce oggi un patrimonio unico, dove storia, scienza e paesaggio dialogano in modo sorprendente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Musa Reggia di Portici

La Regione Campania ha sospeso temporaneamente il bando per la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, la società partecipata coinvolta in recenti questioni di gestione.

In occasione di San Valentino, campania>artecard e Gay-Odin propongono una box speciale che unisce arte e cioccolato.

Ultime notizie su Musa Reggia di Portici

Argomenti discussi: MUSA-Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard; Il centro Musa della Reggia di Portici entra nel circuito Campania Artecard; La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope. Un’esperienza immersiva alla Reggia di Portici; Capri si candida a 'Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028'.

