Trasparenza nel piatto a Salerno focus di Coldiretti sulla legge sui reati agroalimentari

Venerdì 1° maggio alle 17 si terrà a Salerno un incontro dedicato alla legge sui reati agroalimentari, organizzato da Coldiretti. L'evento si concentrerà sull'importanza della trasparenza nel settore alimentare. Durante l'incontro verranno analizzati gli aspetti della nuova normativa e le sue possibili implicazioni. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti del settore agricolo e alimentare.

Tempo di lettura: 2 minuti La nuova legge sui reati agroalimentari sarà al centro dell’incontro “Trasparenza nel piatto, analisi e prospettive” in programma venerdì 1° maggio alle ore 17.30 al Parco Pinocchio di Salerno, inserito nella prima giornata di eventi del Villagio organizzato da Coldiretti Salerno. Ad aprire i lavori il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Prevista la partecipazione dell’onorevole Marco Cerreto, che ha partecipato attivamente all’iter della legge, di Salvatore Schiavone direttore dell’ente di controllo Icqrf. Massima attenzione sarà rivolta al comparto bufalino, fortemente attenzionato nella legge, grazie alla presenza di Davide Letizia Coordinatore della Consulta Bufalina Coldiretti Campania di Domenico Raimondo Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasparenza nel piatto, a Salerno focus di Coldiretti sulla legge sui reati agroalimentari Notizie correlate "Traspareanza nel piatto": a Salerno il focus sui nuovi reati agroalimentariLa nuova legge sui reati agroalimentari approda a Salerno con un convegno dedicato ad analisi e prospettive applicative. Mozzarella e legge sui reati agroalimentari: soddisfatta Coldiretti CampaniaAccoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari, la Coldiretti Campania. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trasparenza e vita regolare: le proposte di Chan contro l’aggressive kitchen culture; Economia - Trasparenza nel piatto, a Salerno focus sulla legge sui reati agroalimentari; Gambero Rosso di Mazara del Vallo, gli chef: Più trasparenza e garanzie sull’origine effettiva; La Granda al Brennero contro il falso Made in Italy: Stop agli inganni nel piatto. Trasparenza nel piatto, a Salerno focus sulla legge sui reati agroalimentariL'evento nel programma del Villaggio Coldiretti Salerno in Flora al Parco Pinocchio Salerno, 29 Aprile - La nuova legge sui reati agroalimentari sarà al ... sciscianonotizie.it Salutare, cibo e benessere. Festival sull’alimentazione: Trasparenza nel piattoPromosso da Confcommercio, vede protagonisti molti operatori del settore. Amelio: Creiamo un ponte concreto tra cucina, scienza e consapevolezza. msn.com Porto Vecchio, “Porto Chiaro” attacca: «Poca trasparenza e zero coinvolgimento dei cittadini» - facebook.com facebook Oggi sono intervenuto in Aula sul regolamento dei mercati digitali. Un passo necessario per garantire concorrenza e trasparenza, soprattutto a tutela delle piccole e medie imprese e dei consumatori. Ma serve equilibrio: regole sì, ma senza eccessi. x.com