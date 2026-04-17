Mozzarella e legge sui reati agroalimentari | soddisfatta Coldiretti Campania

La Coldiretti Campania ha espresso soddisfazione per l’approvazione della nuova legge sui reati agroalimentari. La norma mira a rafforzare i controlli nel settore, tra cui la produzione di mozzarella di bufala, vietando l’uso di latte in polvere o concentrato che possa eludere le verifiche sanitarie. La legge si propone di tutelare la provenienza e la qualità dei prodotti, contribuendo a contrastare pratiche illecite nel comparto alimentare.

Accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari, la Coldiretti Campania. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo alla rete dei controlli. “Trova finalmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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