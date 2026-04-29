Traspareanza nel piatto | a Salerno il focus sui nuovi reati agroalimentari

A Salerno si è tenuto un convegno dedicato ai reati agroalimentari, incentrato su analisi e prospettive di applicazione della recente legge approvata. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore, che hanno affrontato le novità normative e i possibili sviluppi nel campo. La discussione si è concentrata sui cambiamenti introdotti e sulle implicazioni pratiche per le aziende e le autorità di controllo.

La nuova legge sui reati agroalimentari approda a Salerno con un convegno dedicato ad analisi e prospettive applicative. L'incontro "Trasparenza nel piatto", in programma venerdì 1° maggio alle ore 17.30 al Parco Pinocchio, aprirà la prima giornata di eventi del Villaggio Coldiretti nell'ambito.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mozzarella e legge sui reati agroalimentari: soddisfatta Coldiretti CampaniaAccoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari, la Coldiretti Campania. Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàTempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Tutti gli aggiornamenti Trasparenza nel piatto, a Salerno focus sulla legge sui reati agroalimentariL'evento nel programma del Villaggio Coldiretti Salerno in Flora al Parco Pinocchio Salerno, 29 Aprile - La nuova legge sui reati agroalimentari sarà al ... sciscianonotizie.it Salutare, cibo e benessere. Festival sull’alimentazione: Trasparenza nel piattoPromosso da Confcommercio, vede protagonisti molti operatori del settore. Amelio: Creiamo un ponte concreto tra cucina, scienza e consapevolezza. msn.com