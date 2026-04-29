A Trani e Bari, quattro persone sono state fermate in relazione a rapine che hanno coinvolto prodotti alimentari e un autista sequestrato. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 90.000 euro e la refurtiva alimentare. Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sui fatti.

È di quattro provvedimenti di fermo per rapina a mano armata e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di BAT. I fermi sono stati eseguiti su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, dopo due episodi criminosi avvenuti tra febbraio e aprile, che hanno coinvolto autotrasportatori e merce alimentare proveniente dall’Emilia Romagna. Le indagini e il primo episodio a Margherita di Savoia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio l’1 febbraio quando a Margherita di Savoia si è verificata una rapina a mano armata con sequestro di persona ai danni di un autotrasportatore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trani, rapine di prodotti alimentari e autista sequestrato sotto shock: 4 fermi e 90mila euro sequestrati

Notizie correlate

Frosinone. Controlli della Gdf nelle zone “Scalo” e nel centro storico. Sequestrato hashish e denunciato uno spacciatore. Sequestrati prodotti cosmetici non sicuri in una barberia e prodotti alimentari destinati alla ristorazioneFROSINONE – Continua l’azione di controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone che, questa volta, ha interessato il quartiere “Scalo”...

Colleferro, sequestrati 220 Kg di prodotti alimentari in negozio. Ad Artena due lavoratori in neroElicotteri in volo e pattuglie a presidio delle zone della movida e dello shopping.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Assaltò portavalori e caveau in Puglia, confiscati beni per un milione di euro.

Trani, rapine di prodotti alimentari e autista sequestrato sotto shock: 4 fermi e 90mila euro sequestratiQuattro persone fermate tra Trani e Bari per rapina e ricettazione: sequestrati 90.000 euro e refurtiva alimentare, indagini ancora in corso. virgilio.it

RAPINE ANDRIA FOGGIA Rapine ai danni di autotrasportatori: 4 fermi tra Trani e Bari, sequestrati 90mila euro e merce rubataAndria (BAT). La Polizia di Stato della BAT ha eseguito quattro provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di quattro persone ritenu ... statoquotidiano.it