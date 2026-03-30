Durante un'operazione durata 48 ore, sono stati effettuati controlli nelle strade principali, con decine di pattuglie impegnate e l'ausilio di un elicottero. In questo contesto, in un negozio di Colleferro sono stati sequestrati 220 chili di prodotti alimentari privi di autorizzazione. Inoltre, ad Artena sono stati individuati due lavoratori impiegati irregolarmente.

Elicotteri in volo e pattuglie a presidio delle zone della movida e dello shopping. Quattro denunce, patenti ritirate e sanzioni per 28.000 euro ad attività commerciali per lavoro nero e violazioni sanitarie. Quarantotto ore di controlli serrati, decine di pattuglie a presidio delle principali arterie stradali e il supporto aereo di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare. È l'imponente operazione di prevenzione messa in campo dalla Compagnia Carabinieri di Colleferro durante il fine settimana. Un presidio sistematico concepito per blindare un territorio che, tra movida, parchi divertimento e centri commerciali, richiama ogni weekend migliaia di presenze da tutta la provincia e oltre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Colleferro, sequestrati 220 Kg di prodotti alimentari in negozio. Ad Artena due lavoratori in nero

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