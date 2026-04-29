Incidente sul lavoro ad Acerra Pasquale Perna muore a 37 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato ad Acerra, provocando la morte di un uomo di 37 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli.

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale indagano i carabinieri. Portato in ospedale, Pasquale Perna è morto per le ferite riportate.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Acerra, tragedia a lavoro nella zona industriale: Pasquale Perna muore a 37 anniPasquale Perna, operaio di 37 anni originario di Cercola, è la vittima dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro accaduto ad Acerra. Incidente sul lavoro, muore ragazzo di 24 anni a Nocera InferioreUn tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Nocera Inferiore, sconvolgendo l’intera comunità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: Emergenza sicurezza; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anni; Acerra, tragedia in fabbrica: muore giovane operaio di Cercola. Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anniTragedia ad Acerra: un operaio muore per un incidente sul lavoro presso la Ecologia Italiana. Indagini in corso sulla sicurezza. stylo24.it Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: «Emergenza sicurezza»«Aveva ferite e contusioni molto visibili dappertutto: non respirava». Le parole strappate a caldo ai soccorritori raccontano l’ennesima morte sul lavoro che ha ... ilmattino.it Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano i carabinieri. Portato in ospedale, Pasquale Perna è morto per le ferite riportate. - facebook.com facebook