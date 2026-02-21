Tragedia sul lavoro a Calabritto | operaio perde la vita travolto da un albero

Un operaio è morto questa mattina a Calabritto dopo essere stato travolto da un albero. La tragedia si è verificata mentre lavorava in un campo agricolo, senza che ci siano state avvisaglie di pericolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima aveva 45 anni ed era impegnato in un’attività di raccolta legname. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima.

Calabritto (Av), nel corso della mattinata i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia (Av), sono intervenuti in agro di quel comune dove un operaio regolare, per cause in corso di accertamento, ha perso la vita, poiché sarebbe stato travolto da un.