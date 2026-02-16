Tragedia nel Sannio | uomo trovato senza vita in casa
Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma ad Airola. Un uomo, non avendo più notizie di un amico di 71 anni, si è preoccupato, ed ha richiesto un intervento di urgenza per i soccorsi presso l’abitazione del suo amico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che sono entrati nella casa attraverso un balcone. I caschi rossi, però, si sono subito resi conto che non c’era più nulla da fare per il 71enne, ritrovato a letto ma privo di vita. Le cause del decesso secondo i primi accertamenti sono riconducibili a cause naturali. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di Caserta
Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nel suo garage a Santa Maria Capua Vetere, nel quartiere Parco Avion.
Tragedia: Franco trovato senza vita nel fiume dopo aver lasciato la casa di riposo.
La scoperta questa mattina a Castelcivita, dove il corpo di Franco Sabetta è stato trovato senza vita nel fiume.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
