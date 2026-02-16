Tragedia nel Sannio | uomo trovato senza vita in casa

Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua casa ad Airola dopo che un amico, preoccupato per la sua scomparsa improvvisa, ha chiamato i soccorsi. L’amico, che non riusciva a contattarlo da giorni, si è recato all’abitazione e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno constatato il decesso. La causa della morte potrebbe essere legata a un malore improvviso, ma le indagini sono in corso.

Dramma ad Airola. Un uomo, non avendo più notizie di un amico di 71 anni, si è preoccupato, ed ha richiesto un intervento di urgenza per i soccorsi presso l'abitazione del suo amico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che sono entrati nella casa attraverso un balcone. I caschi rossi, però, si sono subito resi conto che non c'era più nulla da fare per il 71enne, ritrovato a letto ma privo di vita. Le cause del decesso secondo i primi accertamenti sono riconducibili a cause naturali.