Un uomo è stato schiacciato dalla propria auto davanti alla moglie in un incidente verificatosi nel Napoletano. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo non aveva il freno a mano inserito. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo tentava di mettere in moto l’auto, che si è improvvisamente mossas, schiacciandolo. La donna presente ha assistito alla scena senza poter fare nulla. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un episodio drammatico si è verificato a Marano di Napoli, dove un uomo di 46 anni è stato salvato dai carabinieri dopo essere rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. L’incidente ha avuto luogo ieri sera, quando il veicolo dell’uomo ha iniziato a scivolare a causa del mancato funzionamento del freno a mano, intrappolandolo contro un muro. I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano erano in servizio per attività di polizia giudiziaria quando si sono imbatuti in questa scena caotica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incidente mortale nel Napoletano: schiacciato dalla sua auto davanti alla moglie, freno a mano assente.

Notizie correlate

Auto senza freno a mano inserito: uomo resta schiacciatoTempo di lettura: < 1 minutoErano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo...

Portoferraio: muore schiacciato dalla sua autoPORTOFERRAIO – Incidente mortale nella serata di oggi, 21 marzo 2026, a Portoferraio, in via Ninci.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tragedia all'alba: 17enne muore in un incidente stradale; Incidente a Varcaturo, morto diciassettenne. Feriti altri due ragazzi; Protesta Tir, Luigi Nappo investito e ucciso sull'A1 in provincia di Caserta: manifestava contro il caro-carburante. Blocchi sospesi; Camionista investito da un'auto e ucciso nel Casertano. Sospesa la protesta dei Tir.

Incidente mortale nel Napoletano: schiacciato dalla sua auto davanti alla moglie, freno a mano assente.Un episodio drammatico si è verificato a Marano di Napoli, dove un uomo di 46 anni è stato salvato dai carabinieri dopo essere rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. L’incidente ha avuto luogo ... napolipiu.com

Un 17enne muore in un incidente stradale nel NapoletanoUn ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina in località Varcaturo a Giugliano, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Ripuaria direzione Lago Patria, si sono ... ansa.it

Incidente mortale sulla strada statale nei pressi di Castelvecchio Subequo. La vittima è un motociclista originario di Marino. - facebook.com facebook