Tragedia a Napoli | imbianchino muore cadendo da una scala senza contratto

Sabato 18 aprile a Napoli si è verificato un incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un uomo di 46 anni. L’imbianchino, impegnato in un intervento presso una gioielleria di via dei Mille, è caduto da una scala. L’uomo non era coperto da un contratto di lavoro al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un tragico incidente avvenuto sabato 18 aprile a Napoli ha strappato la vita a Ciro Mennella, un imbianchino di 46 anni, cadendo da una scala mentre lavorava presso una gioielleria in via dei Mille. Il decesso del lavoratore, residente a San Gennaro Vesuviano, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità dei rapporti contrattuali nel settore dell’edilizia leggera. Il dramma si è consumato nel cuore pulsante dello shopping di lusso napoletano. Ciro Mennella stava eseguendo operazioni di tinteggiatura sulle pareti della nuova sede della gioielleria Monetti quando, a causa di una caduta da una piccola scala, ha riportato ferite fatali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Napoli: imbianchino muore cadendo da una scala senza contratto Notizie correlate L'imprenditore edile Giuseppe Lesioli è morto cadendo da una scalaÈ Giuseppe Lesioli, 80enne di Calvisano e titolare di una nota ditta edile, la vittima del drammatico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina,... Tragedia in distilleria: operaio muore cadendo in un serbatoioABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Pasian di Prato PASIAN DI PRATO, 07 aprile 2026.