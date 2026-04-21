Malore in centro a Borgomanero non ce l’ha fatta il ciclista soccorso in via Torrione

Un uomo di 71 anni è deceduto presso l'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dopo aver subito un improvviso malore mentre era in bicicletta. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri tra via Torrione e piazza XX Settembre. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma l'uomo non è riuscito a riprendersi e, all'arrivo al pronto soccorso, è stato dichiarato morto.