Malore in centro a Borgomanero non ce l’ha fatta il ciclista soccorso in via Torrione
Un uomo di 71 anni è deceduto presso l'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dopo aver subito un improvviso malore mentre era in bicicletta. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri tra via Torrione e piazza XX Settembre. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma l'uomo non è riuscito a riprendersi e, all'arrivo al pronto soccorso, è stato dichiarato morto.
Si è spento all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero l'uomo di 71 anni che, nella mattinata di ieri, era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta tra via Torrione e piazza XX Settembre.I soccorsi e la corsa in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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