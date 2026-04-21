In bici contro un furgone non ce l' ha fatta il ciclista 69enne

Il 20 aprile un ciclista di 69 anni è stato coinvolto in un incidente lungo la strada provinciale 14 della Val Chero, nei pressi del cimitero di Rezzano di Carpaneto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato investito da un furgone mentre pedalava lungo la strada. Nonostante i soccorsi, le ferite riportate sono risultate fatali. La prognosi delle forze dell'ordine prosegue con l'apertura di un'indagine sulla dinamica dell'incidente.

Non ce l'ha fatta il ciclista 69enne che nella giornata del 20 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 14 della Val Chero, all’altezza del cimitero di Rezzano di Carpaneto. Germano Bettini di Fiorenzuola, avrebbe tamponato un furgone che stava per svoltare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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