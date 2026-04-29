Tragedia Cutro | l’ammiraglio svela il fallimento dei soccorsi

L’ammiraglio Carannante ha rivelato a Crotone che i soccorsi al caicco Summer Love hanno presentato diverse carenze. Durante una riunione, ha indicato le criticità nel coordinamento e nelle operazioni di soccorso, senza entrare in dettagli sulle responsabilità. La tragedia di Cutro ha portato all’attenzione le modalità di intervento in queste situazioni, con le autorità che stanno valutando quanto accaduto.

? Cosa sapere L'ammiraglio Carannante riferisce a Crotone le falle nei soccorsi del caicco Summer Love.. Mancata attivazione SAR e radar fuori uso hanno causato i 94 morti a Cutro.. L’ammiraglio Salvatore Carannante ha dichiarato durante l’udienza del 28 aprile a Crotone che la gestione della notte del naufragio del caicco Summer Love avrebbe dovuto prevedere l’attivazione delle operazioni di Search and Rescue (SAR). Siamo qui, tra i vicoli dove il vento di mare porta con sé un sapore amaro, e cerchiamo di dare un senso a quello che è successo il 26 febbraio 2023, quando quel povero caicco si è schiantato sulla spiaggia di Steccato di Cutro, lasciando dietro di sé 94 morti e decine di persone disperse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia Cutro: l’ammiraglio svela il fallimento dei soccorsi Notizie correlate Caso Cutro, radar e soccorsi: emerge il nodo dei tecnici in aulaIl processo riguardante i presunti ritardi nei soccorsi legati al naufragio del caicco Summer Love a Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023, ha portato... Strage di Cutro, in aula la ricostruzione minuto per minuto dei presunti ritardi nei soccorsiLa tragedia del naufragio di Cutro, avvenuta il 26 febbraio 2023, torna al centro dell'attenzione con l'avvio del processo a carico di sei persone –... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Naufragio di Cutro, il consulente della Procura in aula: C'erano le condizioni per far scattare l'operazione di ricerca e soccorso; Naufragio Cutro, consulente pm 'Gdf rifiutò collaborazione Guardia costiera'; Naufragio di Cutro, il consulente della Procura: C’erano le condizioni per attivare il soccorso; Naufragio Cutro, il perito: C’erano le condizioni per il soccorso. Tragedia di Cutro, i pescatori: «Non abbiamo visto soccorsi, solo morti in acqua»In aula le testimonianze dei pescatori che per primi soccorsero i migranti nel naufragio di Cutro: In mare non c’era nessuno, solo morti. Al centro del processo i presunti ritardi nei soccorsi al ca ... quicosenza.it Tragedia Cutro, scontro durissimo fra Piantedosi e opposizioneRoma, 7 mar. (askanews) – Una lunga ricostruzione in base ai racconti dei sopravvissuti: così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nelle informative sul naufragio di Cutro sia alla Camera che al ... affaritaliani.it IL NAUFRAGIO DI CUTRO. Il processo va avanti. Le notizie sul suo andamento sono poche, le registrazioni — importanti per capirne anche gli umori — non sono state ammesse. Qui uno dei commenti dopo la tragedia, a Propaganda Live. - facebook.com facebook