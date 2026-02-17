Strage di Cutro in aula la ricostruzione minuto per minuto dei presunti ritardi nei soccorsi

Il processo per il naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023 è iniziato con l’obiettivo di chiarire i ritardi nei soccorsi, che molti testimoni hanno attribuito a negligenze delle autorità. In aula si sta ricostruendo passo dopo passo cosa è successo quella notte, con particolare attenzione ai minuti in cui le operazioni di salvataggio sono sembrate rallentare o non essere avviate tempestivamente. Sono coinvolti sei imputati – quattro militari della Guardia di Finanza e due della Capitaneria di Porto – chiamati a rispondere di omissioni che avrebbero potuto salvare più vite.

Cutro, la Notte dei Ritardi: Al Via il Processo per Accertare le Responsabilità del Naufragio. La tragedia del naufragio di Cutro, avvenuta il 26 febbraio 2023, torna al centro dell’attenzione con l’avvio del processo a carico di sei persone – quattro militari della Guardia di Finanza e due della Capitaneria di Porto – accusate di negligenza e omissione di soccorso. L’udienza di ieri ha visto la testimonianza del maggiore dei carabinieri Roberto Nicola Cara, che ha ricostruito minuziosamente la sequenza degli eventi, sollevando interrogativi sulla tempestività degli interventi e sulle dinamiche che hanno portato alla morte di 94 migranti, tra cui numerosi bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu Naufragio di Cutro, nuova udienza sui soccorsi: ricostruita la notte minuto per minutoIl 26 febbraio scorso, la tragedia di Cutro è stata al centro di un’udienza in tribunale, dove sono stati ricostruiti i soccorsi di quella notte. Naufragio di Cutro, prima udienza processo su ritardi nei soccorsiQuesta mattina si è aperto il processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Strage di Cutro, preside annulla commemorazione a scuola, poi ritratta: Un equivoco; Strage di Cutro, il processo entra nel vivo; Scuola nega commemorazione delle vittime di Cutro: Manca contradditorio; Scuola, negata commemorazione strage di Cutro. Fracassi: Inaccettabile, circolare Valditara va ritirata. Naufragio di Cutro, nuova udienza sui soccorsi: ricostruita la notte minuto per minutoMare forza 4 e vento 6: in tribunale a Crotone emergono nuovi dettagli sul naufragio di Cutro. Ricostruita la timeline dei soccorsi e le comunicazioni tra Finanza e Capitaneria. msn.com Evento sulla strage di Cutro bloccato dal preside, ora l’Ufficio scolastico della Calabria prende le distanzeL'USR Calabria chiede al preside di rivedere la decisione di negare l'auditorium per la commemorazione del naufragio ... ilfattoquotidiano.it Commemorazione strage Cutro, Cgil accetta il dietrofront del preside. L’iniziativa del 25 febbraio è confermata. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/commemorazione-strage-cutro-cgil-accetta-il-dietrofront-del-preside-317cc422-deef-42a7-b807- facebook Scuola, vietato ricordare il naufragio di Cutro Il dirigente di una scuola di Crotone blocca l'iniziativa sulla strage, «manca il contraddittorio» @lucianacimino x.com