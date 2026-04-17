Il processo sul naufragio del caicco avvenuto a Cutro il 26 febbraio 2023 ha visto oggi nuove testimonianze in aula. Si è parlato di questioni legate ai sistemi di sorveglianza radar e ai soccorsi, con un focus particolare sui tecnici coinvolti. Le dichiarazioni si concentrano sui tempi di intervento e sull’uso delle apparecchiature, senza che siano emerse conclusioni definitive.

Il processo riguardante i presunti ritardi nei soccorsi legati al naufragio del caicco Summer Love a Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023, ha portato oggi, 17 aprile 2026, nuove e cruciali testimonianze in aula. Durante l’udienza, l’attenzione si è concentrata sulla gestione tecnologica dei radar e sulle responsabilità operative che coinvolgono quattro militari della Guardia di Finanza e due della Capitaneria di porto, indagati con l’accusa di omicidio e naufragio colposi. Le capacità tecniche dei radar sulla costa ionica e la gestione dei segnali. Un punto centrale dell’udienza odierna è stato l’approfondimento delle potenzialità tecnologiche utilizzate per il monitoraggio del mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cutro, radar e soccorsi: emerge il nodo dei tecnici in aula

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