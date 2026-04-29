Tragedia atroce Guido perde la vita a 18 anni travolto dalla sua auto

Un giovane di 18 anni ha perso la vita nel pomeriggio in via Manzoni, nella frazione di Perrillo, nel comune di Sant'Angelo a Cupolo. Secondo le prime ricostruzioni, è stato travolto dalla propria auto mentre si trovava nella zona. Sul posto sono arrivati i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) – Si chiamava Guido Catilino, aveva diciotto anni.È morto nel pomeriggio in via Manzoni, nella frazione di Perrillo, nel comune di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento.La sua stessa automobile lo ha travolto.I vigili del fuoco e il personale del 118 sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Tragedia nel Sannio, 18enne perde la vita travolto da auto senza freno a manoTempo di lettura: < 1 minutoTragico evento per un incidente stradale dalla dinamica ancora in fase di accertamento. Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un alberoCalabritto (Av), nel corso della mattinata i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia (Av), sono...