San Salvo nel lutto | incidente stradale muore giovane ventenne Domani i funerali

San Salvo piange la perdita di Giuseppe Panichelli, un giovane di 20 anni morto in un incidente stradale sabato pomeriggio in via Trignina, nella zona industriale. La vettura su cui viaggiava ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero, provocando la tragedia. Domani si terranno i funerali presso la chiesa principale della città.

San Salvo nel Lutto: Tragico Incidente Stradale Costato la Vita a un Giovane di 20 Anni. San Salvo piange la scomparsa di Giuseppe Panichelli, ventenne vittima di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in via Trignina, nella zona industriale della città. Il giovane ha perso la vita a seguito di un impatto frontale tra la sua Fiat Grande Punto e un autobus della linea Cerella. La comunità si prepara a dargli l'ultimo saluto domani pomeriggio con una cerimonia funebre che si terrà alle ore 16 nella chiesa di San Giuseppe. Una Vita Spezzata: Il Ricordo di Giuseppe Panichelli. La notizia della morte di Giuseppe Panichelli si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto amici, parenti e l'intera comunità di San Salvo.