Tragedia a Ibiza | trentenne italiano ucciso dopo un violento scontro

Un uomo di 30 anni, italiano, è stato ucciso oggi pomeriggio a Platja d'en Bossa, a Ibiza, dopo essere stato colpito con un fendente. La Guardia Civil sta indagando su un possibile regolamento di conti tra tre persone coinvolte nell'episodio. La vittima è deceduta sul luogo dell'aggressione, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto salvargli la vita. La polizia sta raccogliendo testimonianze e cercando di identificare gli altri soggetti coinvolti.

?? Cosa sapere Italiano di 30 anni ucciso con un fendente a Platja d'en Bossa oggi pomeriggio. La Guardia Civil indaga su un possibile regolamento di conti tra tre soggetti. Un uomo di trent'anni di nazionalità italiana ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Platja d'en Bossa, nell'area che separa i comuni di Ibiza e San Josep, dopo essere stato colpito da un fendente al torace. L'aggressione violenta si è verificata intorno alle ore 16.30 in una zona caratterizzata dalla presenza di un l .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ibiza: trentenne italiano ucciso dopo un violento scontro Notizie correlate Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Leggi anche: Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga