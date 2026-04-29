Tragedia a Gragnano | 79enne trovato senza vita tra le fiamme in cucina

Un incendio si è verificato questa mattina in una abitazione di via Giacomo Leopardi, a Gragnano. Le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 79 anni tra le macerie della cucina, dove si era sviluppato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Francesco Izzo, 79 anni, trovato morto in un incendio in via Giacomo Leopardi a Gragnano.. Il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata indaga sulle cause del rogo in cucina.. Un incendio in via Giacomo Leopardi 1 a Gragnano ha causato la morte di Francesco Izzo, un uomo di 79 anni trovato senza vita tra le fiamme nel suo appartamento. Il tragico evento si è consumato nel cuore del territorio napoletano, dove il fuoco ha travolto l’abitazione dell’anziano. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Francesco Izzo riverso sulle sedie della cucina, circondato dal rogo che aveva devastato l’interno dell’immobile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Gragnano: 79enne trovato senza vita tra le fiamme in cucina Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in casa, le fiamme uccidono un pensionato: trovato senza vita in cucina Leggi anche: Incendio in appartamento, 79enne trovato morto in cucina Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morto 79enne a Gragnano per incendio in casa; Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendio; Gragnano, 79enne trovato senza vita nella sua abitazione -; Gragnano, incendio in casa: 79enne trovato morto in cucina. Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it Gragnano, 79enne trovato senza vita nella sua abitazioneGRAGNANO – Tragedia in via Giacomo Leopardi 1, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione avvolta dalle fiamme. La vittima è Francesco Izzo, nato a Castell ... marigliano.net Leggo. . Una vacanza nel Mar Rosso si è trasformata in una orribile tragedia. Un turista è morto mentre si godeva lo spettacolo de "Il mago dei serpenti" con la famiglia: l'incantatore avrebbe lasciato che uno dei due cobra gli si infilasse nei pantaloni. Il morso a - facebook.com facebook Unica sopravvissuta di una tragedia familiare, la bambina di sei anni precipitata dal balcone assieme ai due fratellini e alla mamma che si era lanciata in un drammatico gesto volontario a Catanzaro, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è attualment x.com