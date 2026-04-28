Tragedia in casa le fiamme uccidono un pensionato | trovato senza vita in cucina

Oggi a Gragnano, nel quartiere Parco Imperiale, si è verificato un incendio che ha coinvolto un appartamento di via Viviani. Le fiamme sono divampate poco prima delle 13, provocando la morte di un uomo anziano trovato senza vita nella cucina dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Un vasto incendio è divampato oggi poco prima delle 13.00 a Gragnano nel quartiere Parco Imperiale e più precisamente in un appartamento di via Viviani. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per il 79enne che risiedeva nella casa non c'è stato niente da fare. I.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa Tragedia in casa, 15enne trovato senza vita in cameretta: è gialloIl silenzio di una domenica pomeriggio apparentemente identica a tante altre si è trasformato improvvisamente in un muro insormontabile, una barriera... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tragedia in casa: muore a 36 anni; Tragedia in casa: batte la testa in bagno e muore; Tragedia in casa, 70enne morto schiacciato da un tornio; Chernobyl, 40 anni dalla tragedia. In un podcast dell’Iss il racconto dell’emergenza in Italia e i consigli su possibili oggetti radioattivi in casa. TRAGEDIA AD AGROPOLI PROSEGUONO LE INDAGINI I carabinieri continuano le indagini sul tragico incidente avvenuto tra domenica e lunedì notte. Una storia di solitudine e disagio sociale già segnalata dai residenti #Agropoli #Cronaca #Cilentana ## - facebook.com facebook Unica sopravvissuta di una tragedia familiare, la bambina di sei anni precipitata dal balcone assieme ai due fratellini e alla mamma che si era lanciata in un drammatico gesto volontario a Catanzaro, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è attualment x.com