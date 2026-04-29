Alle 20:30 del 29 aprile 2026 si registra traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare di Roma, con alcune code che si formano in alcune tratte. La viabilità mostra rallentamenti e congestioni in diversi punti della circolazione. La situazione resta stabile, senza particolari incidenti segnalati, ma il flusso di veicoli rimane sostenuto in questa fascia oraria.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis rientrare Salaria e poi tra Tiburtina e Prenestina rallentamenti e code in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale abbia Togliatti ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni altri file in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Monti Tiburtini e Batteria Nomentana il palazzo dello sport dell'EUR questa sera...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 20:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook