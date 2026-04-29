Alle 7:30 del 29 aprile 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma risultava intenso. Si registravano rallentamenti e code lungo diversi tratti della strada, con alcune aree particolarmente congestionate. La situazione ha coinvolto principalmente le zone vicine all’ingresso e all’uscita principali del raccordo, influenzando la circolazione nella zona centrale della città. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata in quel momento.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia code anche in esterna tra salari e Cassia bis sei malato anche un incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico incolonnato tra il raccordo via dei due punti in direzione del centro città traffico in coda sulla via Appia tra Ciampino e di raccordo anulare In quest'ultima direzione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito un roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 07:30

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