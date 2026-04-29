Alle 8:30 del 29 aprile 2026, il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma presenta code a causa di un incidente che si è verificato lungo quella tratta. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni lungo le corsie interessate. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni, con i veicoli che procedono a passo d’uomo nel tratto coinvolto. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sul numero delle persone coinvolte.

Luceverde Roma ben trovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra salari e Cassia code anche sulla diramazione Roma Nord a tra Settebagni e del raccordo anulare è trafficata alla carreggiata interna concludi tra Casilina e da Appia sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code per traffico tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia incolonnamenti tra il raccordo e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene ed il bivio per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 08:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook