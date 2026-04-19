Napoli piazza Garibaldi droga in strada e in casa | arrestato 33enne

La Polizia di Stato ha effettuato controlli in piazza Garibaldi, a Napoli, e ha arrestato un uomo di 33 anni. Durante le verifiche, sono stati sequestrati hashish, denaro e attrezzature per lo spaccio. Sul posto sono stati trovati anche sostanze in una residenza dell’arrestato, oltre a quanto rinvenuto in strada. L’uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Controlli della Polizia di Stato in piazza Garibaldi: arrestato un 33enne trovato con hashish, denaro e materiale per lo spaccio. Controlli antidroga della Polizia di Stato nell’area di piazza Garibaldi, dove gli agenti hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria?Mercato, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di droga nelle zone a maggiore afflusso. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il controllo in piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli piazza Garibaldi, droga in strada e in casa: arrestato 33enne Notizie correlate Napoli Sanità, tenta la fuga in scooter: 33enne arrestato con la drogaInseguimento in via della Sanità: la Polizia ferma un uomo con 21 involucri di hashish e contanti Il controllo della Polizia nel quartiere Sanità... Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contantiL’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Porta Capuana: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Traffico di droga online: base a Napoli, sequestro da oltre 100mila euro; Napoli – Un arresto per droga e controlli nei mercati illegali; Beccato con oltre 200 grammi di hashish, arrestato 23enne in piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di StatoNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di ... napolivillage.com Napoli, marocchino scippatore seriale arrestato dalla polizia in piazza GaribaldiNella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 32enne marocchino con precedenti, accusato di rapina aggravata in piazza Garibaldi, nei pressi ... cronachedellacampania.it Sky tg24. . Nuovi dettagli sulla rapina in banca messa a segno il 16 aprile al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro di Napoli. I ladri hanno svaligiato decine di cassette di sicurezza dal caveau e poi sono fuggiti attraverso le fogne. In un video diffuso dai cara - facebook.com facebook