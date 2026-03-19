Spaccio di droga ad Aci Castello | arrestato 33enne sorpreso in flagranza

Un uomo di 33 anni è stato arrestato ad Aci Castello mentre era in attesa di un possibile acquirente. I Carabinieri lo hanno sorpreso sul posto in flagranza di reato mentre si trovava in una zona pubblica. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, e l’uomo è stato portato in caserma. L’attività investigativa prosegue per chiarire altri dettagli dell’operazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato mentre attendeva un presunto acquirente. I Carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, sulla base degli indizi raccolti, che saranno comunque verificati in sede giudiziaria. L’uomo, a bordo della sua Fiat Punto, si trovava lungo via Antonello da Messina, nei pressi di una struttura alberghiera, dove sostava verosimilmente in attesa di effettuare una cessione di droga. Il controllo e l’odore sospetto. Intorno alle 16:30, l’atteggiamento del 33enne non è sfuggito all’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spaccio di droga ad Aci Castello: arrestato 33enne sorpreso in flagranza Articoli correlati Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccioI carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto del personale della stazione di Campofelice di Roccella e... Leggi anche: Sorpreso in auto con la droga pronta per lo spaccio, arrestato Tutti gli aggiornamenti su Spaccio di droga ad Aci Castello... Temi più discussi: Mezzo quintale di droga tra i sedili e a casa: il business da 2 milioni stroncato a Settecamini; Spaccio di droga ad Aviano: arrestato un 22enne, nei guai altri due giovani; Spaccio di droga, un arresto a Potenza; Spaccio di stupefacenti ed estorsione in carcere, misure cautelari nei confronti di 19 persone. Spaccio di droga, due in carcere: condanna definitiva dopo il maxi sequestroNei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Campiano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di due uomini di 54 e 48 anni, disposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appel ... ravennawebtv.it Spaccio di droga a Venezia, un arresto nel sestiere di CastelloOperazione della Polizia di Stato nel centro storico di Venezia: arrestato un giovane per detenzione di hashish e cocaina ai fini di spaccio. lavocedivenezia.it Roma nella memoria, questa immagine storica animata, ritrae lo "Spaccio di Uova" di Alfredo Barbiani in via Sebino, al numero civico ''14 '',(quartiere Trieste), nel 1929, che era un punto vendita diretto al dettaglio, spesso associato a produttori agricoli. Le uov - facebook.com facebook Le indagini svolte hanno fatto emergere un'attività di consumo e spaccio di stupefacenti a tossicodipendenti locali per 480 grammi di cocaina x.com