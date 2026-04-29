Tractor Supply Co transforms its marketing content through new ITG partnership

A fine 2025, Tractor Supply Co. ha stretto una partnership con ITG, che ha portato a una diminuzione del 32% dei costi legati alla comunicazione via email grazie alla tecnologia proprietaria Storyteq. La collaborazione si è già tradotta in risparmi significativi, mostrando come l’azienda abbia investito in nuove soluzioni digitali per ottimizzare le sue strategie di marketing.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Tractor Supply Co. partnered with ITG in late 2025 and is already seeing an impressive 32% reduction in email marketing costs through its proprietary Storyteq technology. LONDON, April 29, 2026 PRNewswire — When Tractor Supply Co. — one of the largest rural lifestyle retailers in the US — went looking for a new marketing partner in 2025, it did so with a clear challenge to solve. The brand has 2,400+ stores across 49 states, but its growth potential was being stunted by marketing capacity restraints, which were making it difficult to continue delivering the meaningful connections both new and existing customers seek.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tractor Supply Co. transforms its marketing content through new ITG partnership Notizie correlate Sprint Rules-la nuova stagione della content economy, le nuove regole dell’influencer marketing(Adnkronos) – 'Sprint Rules – La nuova stagione della content economy', è l'evento promosso dall'Unione nazionale consumatori alla Camera dei... Mostra degli ovini, Valconca Tractor, teatro e street food: tutto il programma della Fiera di San GregorioStefano De Martino al Festival di Sanremo 2027? Meglio di no, per il suo bene Morciano di Romagna si prepara a vivere una nuova edizione dell’Antica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Tractor Supply Co. transforms its marketing content through new ITG partnershipTractor Supply Co. partnered with ITG in late 2025 and is already seeing an impressive 32% reduction in email marketing costs through its proprietary Storyteq technology. adnkronos.com Tractor Supply Co (TSCO) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Record Sales and Strategic Expansion ...Net Sales Growth (Q4): 3.1% increase. Comparable Store Sales (Q4): 0.6% increase. Diluted EPS (Q4): $0.44. Net Sales (Fiscal Year 2024): Nearly $14.9 billion, 2.2% growth from 2023. Comparable Store ... finance.yahoo.com