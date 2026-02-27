Mostra degli ovini Valconca Tractor teatro e street food | tutto il programma della Fiera di San Gregorio

Morciano di Romagna si appresta ad ospitare la Fiera di San Gregorio, che si terrà dal 7 al 15 marzo. Durante l’evento si svolgerà una mostra degli ovini, ci sarà l’esposizione di trattori con Valconca Tractor, e saranno presenti spettacoli teatrali e bancarelle di street food. La manifestazione offre un programma ricco di attività che coinvolgono diversi aspetti della cultura locale.

Morciano di Romagna si prepara a vivere una nuova edizione dell'Antica Fiera di San Gregorio, in programma dal 7 al 15 marzo, con un calendario che intreccia tradizione, spettacolo e valorizzazione del territorio. Le serate culturali si concentreranno all'Auditorium Teatro Pina Renzi, con spettacoli in programma ogni sera alle 21. Sabato 7 marzo sale sul palco la compagnia dialettale "I Senza Prescia" di Mondaino con la commedia "A sin sgrazied o fortuned". Domenica 8 sarà la volta della compagnia "Ciurmallegra" con "Quel che al done ha glia'da di". Lunedì 9 l'Associazione L'Armonda porterà in scena "L'assassino non è il diavolo", mentre mercoledì 11 il Centro Danza La Plume propone il saggio-spettacolo "Inside Out - Viaggio nelle emozioni".

