Tra Washington e Teheran si intensificano le tensioni in un clima di scontri di potere. Donald Trump aveva deciso di imporre il blocco dello stretto di Hormuz, ritenendo di aver adottato una strategia efficace per influenzare la situazione. La mossa ha alimentato una serie di risposte e contro risposte tra le parti coinvolte, creando una scena di crescente incertezza nella regione.

Una delle espressioni a cui Donald Trump è più affezionato è sicuramente “non hai le carte giuste”, utilizzata per esempio l’anno scorso nell’aggressione verbale contro Volodymyr Zelenskyj nello studio ovale. Ma chi è che ha le “carte giuste” oggi, nello scontro tra Stati Uniti e Iran? Il presidente statunitense si comporta come se fosse lui a guidare il gioco, ma è lecito dubitarne. Il 28 aprile Trump ha scritto sui social media che l’Iran avrebbe rivelato a Washington di essere “sull’orlo del collasso”, chiedendo la riapertura dello stretto di Hormuz, al momento bloccato sia dagli iraniani sia dagli statunitensi. In Iran, però, l’atmosfera è molto diversa da quanto vorrebbe far credere Trump.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Tra Washington e Teheran è il momento della guerra di nervi

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