Nella notte, le comunicazioni tra Teheran e Washington sono state sospese, mentre Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco sull’isola di Kharg in Iran. Un dirigente statunitense ha dichiarato che un'intera civiltà potrebbe scomparire in quella notte, affermando di non volerlo, ma prevedendo che potrebbe comunque accadere. La situazione si è intensificata con le azioni militari e le tensioni tra le due nazioni sono cresciute.

La Casa Bianca nega di prendere in considerazione l’uso di armi nucleari in Iran. E' l'effetto delle parole utilizzate qualche ora prima dal presidente Trump sul suo social Truth. « Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà». Dopo aver scritto che «un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non vorrei che ciò accadesse, ma probabilmente succederà», Trump nel suo post su Truth ha aggiunto che «tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale - in cui prevalgono menti diverse, più acute e meno radicalizzate - forse potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso e rivoluzionario, chissà». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, Trump: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Raid di Usa e Israele sull'isola di Kharg. Sospese le comunicazioni tra Teheran e Washington

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Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». Raid Usa-Israele a Qom e Kharg: si cerca Khamenei jr – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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