Diplomazia o guerra La partita decisiva tra Washington e Teheran

Negli ultimi giorni, funzionari iraniani e statunitensi si sono incontrati a Ginevra in un ciclo di negoziati indiretti. L’incontro ha portato a progressi limitati e a divergenze profonde tra le parti, ma entrambe le fazioni hanno confermato l’intenzione di proseguire le discussioni. La situazione rimane aperta, senza decisioni definitive o passi concreti avanti.