Diplomazia o guerra La partita decisiva tra Washington e Teheran
Negli ultimi giorni, funzionari iraniani e statunitensi si sono incontrati a Ginevra in un ciclo di negoziati indiretti. L’incontro ha portato a progressi limitati e a divergenze profonde tra le parti, ma entrambe le fazioni hanno confermato l’intenzione di proseguire le discussioni. La situazione rimane aperta, senza decisioni definitive o passi concreti avanti.
L’ultimo ciclo di negoziati indiretti tra funzionari iraniani e statunitensi a Ginevra ha prodotto un esito ormai familiare: progressi limitati, profonde divergenze e l’impegno a continuare a parlare. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito i colloqui seri ma senza risultati decisivi, mentre funzionari statunitensi hanno lasciato filtrare in privato la loro frustrazione per il rifiuto di Teheran di smantellare elementi chiave del proprio programma nucleare o di trasferire all’estero l’uranio arricchito. Un nuovo round di discussioni è atteso nel giro di pochi, affiancato da incontri tecnici a Vienna sotto l’egida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Negoziati tra Usa e Iran, giovedì ci sarà l’ultima chiamata per la diplomazia. Ma Teheran e Washington continuano a litigare, con il New York Post che avvisa: “Trump valuta attacco preventivo”
Leggi anche: Trump: “Iran sta negoziando”. Teheran frena sulla guerra ma avverte Washington
