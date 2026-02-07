A Roma il primo raduno 2026 della Nazionale Crazy for Football | sport salute mentale e una campagna per prescrivere lo sport
Dal 9 al 13 febbraio, a Roma si tiene il primo raduno ufficiale della Nazionale Crazy for Football. La squadra di calcio a 5 riunisce persone con disturbi mentali e vuole dimostrare che lo sport può essere una strada di rinascita. Un evento che mette al centro sport, salute mentale e un messaggio di inclusione.
Dal 9 al 13 febbraio Roma ospiterà il primo raduno ufficiale dell'anno della Nazionale italiana Crazy for Football, la squadra di calcio a 5 composta da persone con disturbi mentali e simbolo di inclusione e rinascita attraverso lo sport. L'appuntamento segna l'avvio della preparazione in vista.
Lo sport fa bene alla salute mentale: “È come un farmaco”
Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale.
Dybala con Sport e Salute e Adidas: "Ragazzi, non mollate lo sport. Vi aiuterà sempre"
