A Roma il primo raduno 2026 della Nazionale Crazy for Football | sport salute mentale e una campagna per prescrivere lo sport

Da romatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 13 febbraio, a Roma si tiene il primo raduno ufficiale della Nazionale Crazy for Football. La squadra di calcio a 5 riunisce persone con disturbi mentali e vuole dimostrare che lo sport può essere una strada di rinascita. Un evento che mette al centro sport, salute mentale e un messaggio di inclusione.

Dal 9 al 13 febbraio Roma ospiterà il primo raduno ufficiale dell’anno della Nazionale italiana Crazy for Football, la squadra di calcio a 5 composta da persone con disturbi mentali e simbolo di inclusione e rinascita attraverso lo sport. L’appuntamento segna l’avvio della preparazione in vista.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Crazy for Football

Lo sport fa bene alla salute mentale: “È come un farmaco”

Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale.

Dybala con Sport e Salute e Adidas: "Ragazzi, non mollate lo sport. Vi aiuterà sempre"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Crazy for Football

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Febbraio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 28 febbraio 2026; Pronti a dirigere! A Roma il 21 febbraio 2026 il primo appuntamento con i futuri DS; Roma accoglie il suo primo centro pubblico della fotografia.

a roma il primoRoma-Milan, Pellegrini risponde a De Winter e primo pari per GasperiniLa Roma ferma il Milan all'Olimpico. Finisce 1-1 ed è il primo pareggio per la squadra di Gasperini in campionato, maturato con le reti di ... iltempo.it

a roma il primoRoma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De WinterROMA (ITALPRESS) – La Roma trova il primo pareggio della stagione, il Milan allunga a 21 la sua striscia d’imbattibilità, la più lunga ... iltempo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.