Tra Italia e Usa | Maurizio Viroli racconta la sua America al Campus di Forlì

Cosa si muove davvero nel cuore degli Stati Uniti? Qual è il prezzo esistenziale di una vita divisa tra due mondi? A queste e altre domande cercherà di rispondere Maurizio Viroli, protagonista dell’incontro dal titolo "La mia America", che si terrà lunedì 4 maggio alle 18 al Teaching Hub del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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