Forlì | ‘Comete’ di Leoni in Fabbrica delle Candele tra destino cosmo e fragilità umana | dialogo con Viroli

Questa settimana a Forlì, alla Fabbrica delle Candele, si terrà un evento dedicato al romanzo ‘Comete’ di Livio Leoni. L’autore forlivese parlerà del suo libro, che mette in discussione il rapporto tra destino, universo e fragilità umana. L’appuntamento vuole essere un’occasione per riflettere su come la letteratura possa aiutare a capire meglio le sfide di oggi.

Forlì – Il romanzo ‘Comete’ dell’autore forlivese Livio Leoni sarà il protagonista di un evento alla Fabbrica delle Candele questo venerdì, un appuntamento che promette di esplorare le intricate connessioni tra destino individuale e fenomeni cosmici, e di analizzare come la letteratura possa riflettere le sfide e le complessità del mondo contemporaneo. L’incontro, parte del ciclo “Autori in Fabbrica”, si terrà nella Sala Arancio e vedrà Leoni dialogare con Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica. L’appuntamento, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, rappresenta un’occasione unica per approfondire il percorso di uno scrittore emergente e discutere le tematiche universali che permeano la sua opera.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Forlì Leoni

Venerdì 13 febbraio, alla Fabbrica delle Candele, lo scrittore forlivese Livio Leoni ha presentato il suo nuovo romanzo

Sabato 7 febbraio, alla Fabbrica delle Candele si tiene il quarto laboratorio teatrale gratuito per giovani under 35.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forlì Leoni

Argomenti discussi: FORLI': 'Autori in Fabbrica', appuntamento col romanzo 'Comete' di Livio Leoni; Per il ciclo Autori in Fabbrica, Livio Leoni presenta il suo nuovo romanzo Comete alla Fabbrica delle Candele di Forlì; Nuovo appuntamento con Autori in Fabbrica, con lo scrittore forlivese Livio Leoni la presentazione di Comete; Il romanzo ’Comete’ protagonista alla Fabbrica.

Il romanzo ’Comete’ protagonista alla FabbricaVenerdì pomeriggio l’autore forlivese Livio Leoni presenterà la sua opera: sei personaggi tra Cile e Medio Oriente uniti dall’attesa di un evento celeste. msn.com

Ibrida Festival, dieci anni di arti intermediali a Forlì: il programmaDal 25 al 28 settembre 2025, a Forlì, entra nel vivo il calendario di Ibrida, il Festival Internazionale delle Arti Intermediali che celebra la sua decima edizione con un titolo che è insieme ... exibart.com