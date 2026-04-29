Secondo fonti vicine alla produzione, Toy Story 5 non rappresenterà la fine della serie e la Pixar sta già lavorando a due ulteriori film. La casa di animazione ha annunciato che il nuovo capitolo non sarà l’ultimo, mentre si continua a pianificare il futuro della saga. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle date di uscita o sui contenuti di questi prossimi titoli.

Molto probabilmente, il prossimo capitolo della saga d'animazione non sarà quello conclusivo, ma anzi per il regista c'è materiale per poter proseguire ancora a lungo con questi personaggi Toy Story 5 non è ancora approdato nelle sale ma sembra che la Pixar abbia tutta l'intenzione di proseguire la saga d'animazione con ulteriori capitoli. Andrew Stanton, che dopo essere stato sceneggiatore della saga è passato alla regia del prossimo film in uscita al cinema, ha già anticipato che avrebbe già in mente la trama del sesto film. Toy Story, la saga proseguirà oltre il quinto capitolo In un'anteprima di Toy Story 5 pubblicata su Entertainment Weekly, Stanton ha anticipato l'esistenza di materiale narrativo sufficiente per altri due film della saga.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5 non sarà l’ultimo: Pixar pensa già ad altri due film

Toy Story 5 | Trailer Ufficiale | Da Giugno al Cinema

Notizie correlate

Jack Black: "Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4"Come rovinare un finale perfetto? Semplice, realizzando un sequel: ecco la bocciatura di Pixar da parte dell'esigente Jack Black.

Toy Story 5, perché Woody è "calvo" nel trailer del nuovo film della saga?Nelle ultime ore è approdato in streaming il trailer del quinto film di uno dei franchise più amati della Pixar, dedicato ancora una volta al mondo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Toy Story 5 infrangerà una storica tradizione del franchise; Arrivano i giocattoli ufficiali di Toy Story 5, ed è subito hai un amico in me; 'Toy Story 5' esce di scena con nuovo merchandising e la collaborazione con Kellogg's; Porsche e Toy Story: una collaborazione che emoziona.

Toy Story 5 non sarà l’ultimo: Pixar pensa già ad altri due filmMolto probabilmente, il prossimo capitolo della saga d'animazione non sarà quello conclusivo, ma anzi per il regista c'è materiale per poter proseguire ancora a lungo con questi personaggi ... movieplayer.it

Toy Story 5, per il regista un sesto film è possibile: Ecco perchéPer Andrew Stanton, Toy Story 5 potrebbe essere l'ultimo film Pixar della propria carriera, ma al tempo stesso non ha escluso la possibilità di un sesto capitolo d'animazione del franchise. comingsoon.it

Il regista Andrew Stanton ha rivelato che Pixar ha già alcune idee per almeno uno o forse anche due film di 'Toy Story' Pur non rivelando piani specifici, ha lasciato intendere che la storia potrebbe allontanarsi da Bonnie - facebook.com facebook